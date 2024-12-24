Новий скандал у ЗСУ: військових відправили на "нуль" без належного спорядження – журналіст

Одна з бригад Сил оборони була виведена на лінію бойового зіткнення без жодного БпЛА та системи РЕБ.

Про це повідомила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова у Facebook.

"Поки на одній ділянці фронту бригада заштурмовує позиції самими лише дронами, на іншій — заводять бригаду, у якої немає жодного безпілотника, навіть для спостереження. І заводять їх туди, де треба шалена підтримка підрозділам, в яких майже не лишилось піхоти", – йдеться в повідомленні.

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За словами журналістки, тепер сусідньому підрозділу потрібно розтягувати свої розрахунки БпЛА так, щоб покрити не лише спостереження за своєю ЛБЗ, але й за "голими-босими сусідами". Також — вчити пілотів-сусідів і просити своїх знайомих волонтерів хоч чимось їх забезпечити.

Вона додала, що немає не тільки дронів, але й антен, ноутбуків, підсилювачів чи кабелів, або систем РЕБ.

"Чи довго ця техніка проживе без ребів? На ділянці, де противник плотнінько літає і знає кожен кущ? Думаю, відповідь ви знаєте", – зазначила журналістка.

Кирієнко зауважила, що такі дії є безпосереднім ризиком для людей в окопах. Які, до слова, не мають жодного бойового досвіду. Також більше ризикують й сусідні підрозділи, "які самі посипляться, якщо посипляться їхні фланги".

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення підрозділів Сил оборони України у Макарівці на Времівському напрямку.

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