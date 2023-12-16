Черговий скандал: в Миколаєві учасників масових заходів не впустили в укриття

Сьогодні, 16 грудня, в Миколаєві не впустили в укриття під час повітряної тривоги учасників масових заходів.

Про це повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що за фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги у Миколаєві поліцейські розпочали розслідування



"За вказаним фактом слідчі відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України "Залишення в небезпеці". Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі",- йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють всі обставини події та проводять слідчі заходи.

Нагадаємо, у Києві відкрили кримінальне провадження через залишення дітей у небезпеці під час ракетної атаки, коли охоронець школи не пустив до сховища брата й сестру. Це були учні 6 та 7 класу цієї школи і діти загиблого добровольця "Азову".

Читайте також: