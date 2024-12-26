Новий скандал: затримали посадовців, які видурювали гроші у бізнесмена – долари знайшли в унітазі

Затримали депутата й помічника мера, які видурювали гроші в бізнесмена. Зловмисники намагалися незаконно збагатитися на тендерних закупівлях і вимагали хабар.

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Затримали депутата та помічника мера

На Львівщині працівники Державного бюро розслідувань затримали 24 грудня депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця.

У ЗМІ пишуть, що йдеться про представника фракції партії "Європейська солідарність" в Львівській обласній раді Володимира Доманського та першого заступника мера Яворова Віталія Денегу. Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли, та у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку: 25 тис. дол. США, а також 190 тис. гривень. На доданих правоохоронцями фото видно, як долари намагалися змити в унітаз. Як зазначає прокуратура, депутата облради та заступника мера затримали після передачі другої частини грошей. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах.

Не бідні держслужбовці

Примітно, що за минулий рік Володимир Доманський задекларував понад 3-х млн грн. зарплати від зайняття підприємницькою діяльністю, 4400 грн зарплати, отриманої з роботи за сумісництвом, та 2-ва млн. грн — дохід від продажу нерухомого майна. Він зберігає готівкою 740 000 грн, а в банку — 10 424 грн. Дружина Катерина Доманська готівкою має 170 000 грн, в банку — 14 942 грн. У власності Володимира Доманського спільно зі Стеллою Доманською та Валерієм Доманським перебуває житловий будинок площею 58,6 м2. Ще один будинок площею 2010 м2, земельна ділянка площею 544 м2 та авто "Volkswagen Passat" записані на дружину Катерину Доманську. Також Володимир Доманський задекларував ювелірні вироби вартістю 900 000 грн.

Віталій Денега за 2023 рік задекларував понад 922 тис. грн зарплати за основним місцем роботи у Яворівській міській раді. Ще 320 000 грн — це дохід від відчуження рухомого майна, 223 000 — дохід дружини Стефанії Денеги від відчуження рухомого майна. Віталій зберігає готівкою 12 000 доларів, а дружина — 223 000 гривень. У його власності є земельна ділянка площею 110 м2 та квартира площею 24 м2. У власності дружини Стефанії Денеги є будинок площею 157 м2, численні земельні ділянки та нежитлове приміщення площею 287 м2. На Віталія Денегу записана автівка "Mitsubishi Outlander", а на дружину — "Toyota Yaris".

"Королева, которой можно все"

З такою кількістю готівки та ефектними світлинами може позмагатися хіба що "Королева, которой можно все" – Тетяна Крупа. Нагадаємо, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено $100 000, а ще низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли понад 5 млн доларів, 300 000 євро, понад 5 млн доларів, брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Ба більше, родині топчиновників належать чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні, з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках.

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт Тетяни Крупи до 26 січня 2025 року. Призначений раніше розмір застави зменшили з 300 до 280 мільйонів гривень. Досудове розслідування, за рішенням суду, триватиме до 5 квітня 2025 року. Тетяні Крупі загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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