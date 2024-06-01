Новий скандал з ТЦК в Одесі: чоловіка з олігофренією затримали на вулиці і визнали придатним для війська (відео)

В обласному ТЦК та СП пояснюють, що затриманий не надав працівникам військкомату та лікарям на ВЛК медичних довідок, які підтверджують його діагноз.

На вулиці міста Одеси працівники ТЦК затримали молодого чоловіка, який страждає від олігофренії, і відправили його на ВЛК, де визнали придатним для служби в армії. У військкоматі виправдовують дії своїх працівників тим, що у затриманого не було при собі довідки, яка підтверджує діагноз.

Цей випадок, який стався ще 30 травня, підтвердили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Авторка відео, яке було поширено в мережі, стверджує, що, окрім очевидної розумової відсталості, у затриманого також є вади серця. Однак під час огляду в лікарів, який тривав усього пів години, жодних недоліків у здоров’ї, які б дозволили визнати його непридатним, не було виявлено.

В Одесі чоловіка з олігофренією затримали на вулиці і визнали придатним для війська

В Одеському обласному ТЦК та СП стверджують, що співробітники військкомату діяли “в межах правового поля” та нагадали, що за нормами чинного законодавства громадяни з діагнозом "олігофренія легкі ступені" можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення.

Також читайте У ВР порадили, що робити громадянам у разі неправомірних дій ТЦК

“Хлопець пройшов військово-лікарську комісію згідно з установленим порядком і був визначений придатним до проходження служби. Усі процедури відбувалися відповідно до законодавства, яке регламентує порядок проходження медичних оглядів під час мобілізації”, - запевняють у військкоматі.

Також в обласному ТЦК звернули увагу на те, що затриманий на вулиці молодий чоловік не надав працівникам військкомату та лікарям на ВЛК медичних довідок, які підтверджують його діагноз.

“Кожен повинен постійно мати з собою військово-облікові документи, які засвідчують наявність хвороб чи інших причин, що можуть бути підставою для звільнення від мобілізації. Відсутність таких документів може призвести до непорозумінь та непередбачуваних ситуацій”, - попередили військові у своєму повідомленні.

У коментарі до цього допису один з користувачів соцмережі висловив здивування тим, що лікарі ВЛК не ознайомилися з уже встановленими діагнозами військовозобов'язаного у реєстрі ЕСОЗ (Електронній системі охорони здоров'я), як цього вимагає наказ 402 Міністерства оборони.

Нагадаємо, у соціальних мережах активно обговорюють новину про те, що комісія ТЦК та СП може відмовити у відстрочці військовозобов’язаному без будь-якої причини. Нібито через те, що Кабмін не визначив у своїй постанові конкретних для цього підстав.

Читайте також: