Новий скандал з військкоматом: водія вантажівки силою витягнули з кабіни та відвезли до ТЦК

Чоловік, який офіційно працював у фермерському господарстві, змушений був покинути вантажний автомобіль просто посеред дороги.

Військовослужбовець Олексій Кушнаренко, який рік тому добровольцем пішов у ЗСУ, повідомив про брутальну поведінку працівників одного із закарпатських військкоматів, які на блокпості в місті Хуст змусили водія, який працює у фермерському господарстві, покинути вантажівку посеред дороги та силою забрали його до ТЦК.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами військового, інцидент трапився в п’ятницю, 1 грудня, близько 9 години ранку. Чоловіка, який був офіційно працевлаштованим у належному Кушнаренкові фермерському господарстві, силоміць доставили до ТЦК, причому вантажівку покинули просто посеред дороги.

“Водія офіційно оформленого на роботу, матеріально відповідального, силою витягнули з кабіни, запакували, погрузили в буса, відвезли в ТЦК, признали за годину годним до служби і відправили в Рівне на навчання, бо в армії він не служив. Поводилися як зі скотом, забрали документи, вилучили телефон. Машина з вантажем відчинена, без охорони кинута посередині міста”, - з обуренням написав він.

У коментарі виданню Цензор.нет Олексій Кушнаренко заявив, що водій не був “ухилянтом” і не заслуговував такого ставлення.

"Якби йому просто сказали, що, хлопче, через 3 дні тобі з'явитися у ТЦК - питань би не було. Машина дорого коштує, вантаж, відповідальність. Кинути все посеред дороги, коли я тут, на війні. Це ніж у спину..." - поскаржився військовий.

За його словами, водій встиг йому зателефонувати перед тим, як працівники військкомату відібрали телефон.

"Я подзвонив у 2-ий ТЦК міста Хуст. Там начальник - Жуков Ігор. Вони збрехали, сказали, що немає, а тоді звідти ж хлопця вивезли на навчання. Я тут же написав заяву до поліції. Вони [правоохоронці] знайшли хлопчину і він тоді о 15.30 вийшов на зв'язок і сказав, що його везуть на навчання у Рівне. Водій родом зі Старобільщини, втік з-під окупації, тут ВПО, стояв на обліку”, - описав ситуацію Кушнаренко.

За його словами, техпаспорт та ключі від вантажівки наразі перебувають у поліцейському відділку.

На думку військового, такі дії представників ТЦК лише шкодять державі та не сприяють бажанню українців мобілізуватися.

"Наше суспільство має бути єдиним, але оце гіркота у душі і не треба це замовчувати. Це несправедливо. Це безпрєдєл", - сказав він в коментарі.

Нагадаємо, останнім часом працівники Львівського обласного ТЦК та СП доволі часто потрапляють у скандали із примусовою мобілізацією. Вони приходять на роботу або ловлять людей посеред вулиць та силоміць забирають до військкомату.

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