Новий склад Наглядової ради "Укрзалізниці" визначив пріоритети розвитку компанії – МІУ

Зокрема, найближчими пріоритетами УЗ мають стати трансформація пасажирських перевезень.

Після тривалої перерви, пов'язаної зі зміною складу членів, Наглядова рада АК "Укразалізниця" провела своє перше установче засідання у новому складі, на якому було визначено пріоритети подальшого розвитку компанії-перевізника.

Подробиці повідомило Міністерство інфраструктури.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, засідання Наглядової ради, що відбулося, є важливим етапом реформи корпоративного управління перевізника. Ефективна робота Правління та Наглядової ради повністю відповідає принципам OECD (Організації економічного співробітництва та розвитку).

"За останні пів року Міністерство та уряд заклали хорошу основу для розвитку УЗ – було підвищено вантажні тарифи, налагоджено прямі закупівлі електроенергії у виробника, вирішено багаторічну проблему оподаткування земель, якими користується УЗ, стартувала десятирічна програма оновлення українського парку вантажних вагонів", - зазначив Кубраков.

Найближчими пріоритетами УЗ мають стати трансформація пасажирських перевезень, масштабне оновлення інфраструктури в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та ефективні вантажні перевезення. Ці цілі, за словами міністра, повністю співпадають із пріоритетами Президента та уряду.

Незалежними членами Наглядової ради стали: Анатолій Амелін, Олександер Долл, Якуб Карновски та Гепард Хафер. З боку держави до Наглядової ради увійшли: Сергій Лещенко, Давид Ломджарія та Сергій Москаленко.

Головою Наглядової ради "Укрзалізниці" було обрано Гепарда Хафера, його заступником - Сергія Лещенка. Наступне засідання Наглядової ради очікується вже наприкінці лютого.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що масштабна програма модернізації української залізниці в рамках президентської програми "Велике будівництво" передбачає оновлення парку вантажних та пасажирських вагонів, електрифікацію близько 500 км колій та відкриття нових швидкісних маршрутів, придбання 130 електричних локомотивів, реалізацію програми приміського сполучення City Express та багато іншого.