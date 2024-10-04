Новий смертельний флешмоб серед дітей у соцмережах: омбудсман попередив про загрозу

Діти записують на відео, як вони вдихають пари побутових токсичних речовин.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на поширення у соцмережах нового смертельного флешмобу серед дітей.
Про це йдеться в Telegram-каналі омбудсмана.
За його словами, суть цього флешмобу полягає в тому, що діти записують на відео, як вони вдихають пари побутових токсичних речовин. Дмитро Лубінець наголосив, що це може мати серйозні наслідки для здоров’я і життя.
Водночас він звернувся до батьків із закликом бути пильними до небезпек, що чатують на дітей в Інтернеті, та свідомо ставитися до кіберзагроз.
“Чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн-трендів”, - зазначив Лубінець.
Нагадаємо, "хромування" — новий небезпечний тренд, що набирає популярності серед підлітків. Він передбачає вдихання парів побутових засобів: лак для нігтів, маркери або аерозолі. Тренд поширюється серед молодих людей, які шукають легкодоступні альтернативи забороненим наркотикам.
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