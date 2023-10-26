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Новий спікер Палати представників назвав умови погодження допомоги Україні

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Новий спікер Палати представників назвав умови погодження допомоги Україні

Майк Джонсон / Фото: Getty Images

Джонсон заявив, що робота у цьому напрямку вже ведеться.

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що він погодиться винести на голосування пропозицію про збільшення допомоги Україні, але "за певних умов".

Про це інформує NBC News.

Він зазначив, що робота над питання збільшення допомоги вже ведеться і питання буде вирішено, якщо будуть виконані певні умови.

"У нас будуть умови щодо цього, тому ми працюємо над цим. Ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. І ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав нового спікера Палати представників Майка Джонсона якнайшвидше розглянути пропозицію про збільшення допомоги для України.

Крім того, ми раніше інформували, що Сполучені Штати можуть оголосити про додаткову військову допомогу Україні. До пакета вартістю до 150 мільйонів доларів увійдуть ракети для HIMARS та інші боєприпаси.

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Дата публікації
Перегляди
8475
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