Новий спосіб шахрайства: у Нацполіції розповіли, як злочинці "перекваліфікувалися"

В Україні під час війни злочинці почали займатися псевдоволонтерською діяльністю. Серед способів шахрайства - завезення з-за кордону авто, дронів та одягу нібито для ЗСУ.

Про це розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Україні Андрій Рубель в інтерв' РБК-Україна.

За його словами, левова частка злочинців - це арештанти СІЗО та ув'язнені.

"Дехто під приводом війни почав займатись псевдоволонтерською діяльністю, а по факту - банальним шахрайством. Кримінал - не виключення. Почали масово приганяти автомобілі з-за кордону, ніби це для ЗСУ. Потім це все на авторинку виставляється і продається", - розповів Рубель.

Також він зазначив, що шахраї також завозять дрони Mavic, одяг тощо, ніби на військові потреби. Потім це продається на різних Інтернет-майданчиках.

"Просто займаються шахрайством. Ми документуємо як окремих ділків, так і групи спільно з Департаментом карного розшуку, слідством. Левова частка шахраїв - це арештанти СІЗО, ув'язнені. Вони розміщують оголошення про продаж товарів яких не мають в реальному житті. Гроші отримують їхні посібники на волі та одразу зникають", - додав Рубель.

Раніше ми писали, що мешканець Івано-Франківської області хотів купити сонячні батареї, але став жертвою шахраїв і втратив майже 35 тисяч гривень.

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