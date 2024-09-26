Новий сюрприз: в Україні обмежать перекази з "картки на картку" – що і коли зміниться

Національний банк України від 1 жовтня обмежить перекази з картки на картку. Однак ліміт встановлять тимчасово і лише для вихідних переказів.

Скільки грошей можна буде переказувати, чим пояснюють запровадження такого ліміту в НБУ та як він вплине на життя українців – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Обмеження переказів

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановлює тимчасовий – на пів року – ліміт для переказів фізичних осіб "з карти на карту". Про це повідомляє пресслужба НБУ. Для переказів фізичних осіб "з картки на картку" буде встановлено ліміт у 150 000 грн на місяць. Такий тимчасовий ліміт запобігатиме використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях. Він діятиме лише на вихідні перекази – за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

"Водночас ліміт не застосовуватиметься:

до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним відповідною постановою;

до осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження;

у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку;

до переказів юридичних осіб.”

Не обмежуватимуться також операції за реквізитами IBAN.

"За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність"

Чи впливатиме ліміт на збори волонтерів

У Нацбанку впевнені, що встановлені ліміти не вплинуть на діяльність волонтерів. Щоб пересвідчитися в цьому, НБУ навіть провів кілька обговорень зі спільнотою волонтерів. Уточнюється, що за їхніми результатами рішення "було відкалібровано" та містить відповідне застереження, що ліміти не діятимуть у таких випадках.

"Під час поповнення рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками/надавачами платіжних послуг як волонтери; під час переказів коштів з рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками/надавачами платіжних послуг як волонтери”

Коли були перші дзвіночки

Нагадаємо, що у травні з’явилась інформація про те, що Національний банк готує рішення, яке обмежить використання переказів з картки на картку. Тоді голова НБУ Андрій Пишний в ефірі "Ми – Україна" у рамках телемарафону "Єдині новини" також запевнив, що нововведення ніяк не завадить роботі волонтерів.

Як це вплине на українців

Водночас Андрій Пишний також відповів на питання, чи вплинуть обмеження на звичайних громадян. За його словами, НБУ проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток. За результатами аналізу, ті обмеження, які Національний банк планує впровадити, передбачають обмеження щомісячні до 30 переказів. І це не торкнеться більшості українців.

Що робити, коли є необхідність у великому переказі

Андрій Пишний зазначив, що у разі потреби цей ліміт можна збільшити. Окрім того, він наголосив, що будуть обмежуватися виключно вихідні операції, а все, що працюватиме на зарахування на картки, обмеженню не підлягає. Крім того, жодні операції з застосуванням IBAN обмежуватися не будуть ні за кількістю, ні за сумою.

Причини запровадження обмежень

Експерт пояснив, що ці ліміти запровадили через зростання випадків використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Ці обмеження мають на меті посилити контроль за фінансовими операціями та запобігти використанню банківської системи для відмивання коштів

Голова Нацбанку також розповів про певні категорії населення, які найчастіше надають свої персональні дані для обслуговування незаконних транзакцій.

Раніше йшлося про те, що Національний банк України планує обмежити перекази грошей з картки на картку. Таке рішення викликало шквал критики.

Читайте також: