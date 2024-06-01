Новий тариф на світло: які нюанси варто знати і як зекономити

Удари ЗС РФ призвели до того, що ситуація в енергосистемі виявилася надзвичайно складною.

Тарифи таки підвищили, але зовсім не так, як обіцяли. 31 травня Уряд змінив тариф на електроенергію для населення. Вже від 1 червня 2024 року українці будуть платити за світло по-новому, але є один нюанс.

Скільки тепер доведеться викласти за світло, скільки діятиме новий тариф, які нюанси варто враховувати та як можна заощадити кошти – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Українцям підвищили тарифи

Про підвищення цін на електроенергію для населення в Україні говорили вже давно. Буквально 29 травня в Міненергетики анонсували зростання цін на електроенергію. Зокрема, про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявляла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, українська енергетична система зазнала суттєвих пошкоджень протягом останніх двох місяців. Удари ЗС РФ призвели до того, що ситуація в енергосистемі виявилася надзвичайно складною. Гринчук казала, що в уряді шукають усіх можливих ресурсів для того, аби полегшити ситуацію в енергосистемі та підготуватися до пікових періодів споживання — влітку, восени та взимку.

Що обіцяли?

Але не це головне. Гринчук переконувала, що уряд запропонує диференційовану систему тарифів. Джерела РБК-України в уряді казали, що це працюватиме ось так: за перші 100 клвт/годин споживач платить за старим тарифом - по 2.64 гривень за клвт. А за всі наступні - вже по 4.8 гривні. Але, схоже, щось пішло не так.

Кабінет міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення про нову фіксовану ціну на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год. Такий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року, повідомив міністр енергетики Герман Глущенко за підсумками засідання.

"Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси", - сказав Галущенко.

Чому така ціна?

Галущенко також зауважив, що ринкова ціна на електроенергію складає майже 7,5 грн/кВт*год, однак в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення аж настільки. Але водночас держава не має можливості утримувати попередню ціну, оскільки, за словами міністра, тариф у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

В Міненерго уточнили, що протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

При цьому "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год. Чим не спосіб заощадити кошти?

Варто згадати, що наприкінці квітня новим тарифом називали 3,5 грн/кВт-год, потім мова йшла про 4 грн/кВт-год. Про це повідомляло видання РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді та на енергетичному ринку.

Народний депутат Олексій Кучеренко також зазначав про те, що новий тариф може бути в межах 3,5-4 грн/кВт-год.

Зазначимо, Уряд України встановив нові "посильні" тарифи на електроенергію для населення, які є політичним компромісом між соціальним захистом населення та реальними потребами енергетичної галузі.

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