Новий тиждень буде переважно з комфортними температурами: прогноз погоди в Україні на 18-24 липня

Тиждень, 18-24 липня, у більшості областей України буде з комфортною погодою, проте на півдні та Закарпатті все ж таки слід чекати на спеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 18 липня в країні буде без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 19-24°, на півдні та сході країни 23-28°.

19-20 липня також буде переважно сухо, лише вдень 19 липня та протягом 20 липня у північних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-16°, на півдні країни до 19°, вдень 21-27°, 20 липня у південних областях місцями 30-32°, на Закарпатті до 35°.

21-23 липня буде без опадів, лише вдень 21 липня у північно-східній частині ітимуть невеликі короткочасні дощі, грози, які 24 липня очікуються майже у всіх регіонах України, крім східної частини. Температура 21 липня вночі 10-16°, вдень 22-28°, 22-24 липня в Україні вночі 13-19°, вдень 27-33°, на Закарпатті до 36°.

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У Києві 18 липня буде сухо. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-24°. 19-20 липня вночі буде без опадів, вдень місцями ітиме невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°. 21-24 липня у столиці очікується суха та доволі комфортна погода. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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