Різке похолодання, дощі й туман: якою буде погода 20 вересня

Денна температура в західних, північних та центральних областях буде не вища за 13 градусів.

У понеділок, 20 вересня, в більшості регіонів України буде хмарно, йтимуть дощі, лише у південних областях без опадів, різко похолодає.

Про це йдеться в прогнозі погоди Українського гідрометцентру.

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"Циклон вже відступатиме за межі України, спричинюючи перехід вітру від південно-західного на північно-західний, з чим буде пов'язаний затік більш холодного північного повітря. Це спричинить поступове зниження температури повітря у наступні дні. До того ж вологе повітря буде знижувати нічну видимість, і призведе до утворення локальних туманів під ранок, особливо на сході країни", - зазначили в Укргідрометцентрі.

У понеділок вітер переважатиме західних напрямків.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у південних та східних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У Київській області вранці та вдень невеликий дощ. Вітер західних напрямків, 7-12 м/с. Температура вночі 6-9°, вдень 10-13°.

Прогноз погоди в Україні на 20 вересня 2021 року / Укргідрометцентр

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