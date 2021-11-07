Новий тиждень розпочнеться з дощів та мокрого снігу: прогноз погоди на понеділок, 8 листопада

Новий тиждень розпочнеться з дощів та мокрого снігу: прогноз погоди на понеділок, 8 листопада

Денна температура в більшості регіонів становитиме переважно до 12 градусів тепла.

У понеділок, 8 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Ітимуть дощі, а місцями – мокрий сніг.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Уночі у західних та північних, удень у центральних областях місцями невеликий дощ. У Карпатському регіоні помірні дощі, в горах з мокрим снігом.

Уночі та вранці у південній частині місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень 7-12 градусів. У південній частині вночі 4-9 градусів тепла, вдень 12-17 градусів.

У Київській області в понеділок буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень 8-10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 листопада 2021 року / Укргідрометцентр

Погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться. До регіонів, за даними синоптиків, йде похолодання.

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