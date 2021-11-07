Новий тиждень розпочнеться з дощів та мокрого снігу: прогноз погоди на понеділок, 8 листопада

Денна температура в більшості регіонів становитиме переважно до 12 градусів тепла.
У понеділок, 8 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Ітимуть дощі, а місцями – мокрий сніг.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Уночі у західних та північних, удень у центральних областях місцями невеликий дощ. У Карпатському регіоні помірні дощі, в горах з мокрим снігом.
Уночі та вранці у південній частині місцями туман.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень 7-12 градусів. У південній частині вночі 4-9 градусів тепла, вдень 12-17 градусів.
У Київській області в понеділок буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень 8-10 градусів.
Погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться. До регіонів, за даними синоптиків, йде похолодання.
Читайте також:
- Що подивитися: 5 романтичних фільмів, для приємного вечора.
- Домашня нутела з волоськими горіхами за 10 хвилин.