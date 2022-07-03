Новий тиждень розпочнеться зі спеки до 36 градусів: прогноз погоди на 4 липня

У понеділок, 4 липня, в Україні очікується спека. Буде малохмарно та сонячно, проте місцями можливі короткочасні дощі з грозами.
Зокрема, опади вночі можливі у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 13-18 градусів, вдень 28-33 градуси. На Закарпатті очікується до 36 градусів.
Такий прогноз Українського гідрометцентру.
У Київській області 4 липня буде без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий. Температура по області вночі 13-18 градусів, удень 28-33 градуси. У Києві вночі 16-18 градусів, удень 30-32 градуси.
Температура води в Дніпрі на гідрологічному посту Київ на 8:00 неділі, 3 липня, становила 25 градусів.
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