Новий тиждень розпочнеться зі спеки до 36 градусів: прогноз погоди на 4 липня

Новий тиждень розпочнеться зі спеки до 36 градусів: прогноз погоди на 4 липня

У понеділок, 4 липня, в Україні очікується спека. Буде малохмарно та сонячно, проте місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

Зокрема, опади вночі можливі у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18 градусів, вдень 28-33 градуси. На Закарпатті очікується до 36 градусів.

Такий прогноз Українського гідрометцентру.

У Київській області 4 липня буде без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий. Температура по області вночі 13-18 градусів, удень 28-33 градуси. У Києві вночі 16-18 градусів, удень 30-32 градуси.

Температура води в Дніпрі на гідрологічному посту Київ на 8:00 неділі, 3 липня, становила 25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 липня 2022 року / Фото: Укргідрометцентр

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.