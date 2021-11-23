Новий транш від МВФ і масштабна ДТП у Болгарії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про надання Україні траншу в розмірі 699 мільйонів доларів. Читати далі –>
- Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення до України військових радників та нового обладнання, зокрема зброї, повідомив CNN. Читати далі –>
- У Болгарії в ніч проти вівторка пасажирський автобус врізався в огорожу і спалахнув. 46 людей загинули на місці. Читати далі –>
- П'ятеро загиблих і 48 постраждалих: у США 39-річному Дарреллу Бруксу, якого підозрюють в наїзді на учасників різдвяного параду у Вокеші (штат Вісконсин), готуються висунути низку звинувачення, зокрема у п'яти умисних вбивствах першого ступеня. Читати далі –>
- США схвалили санкції щодо двох суден та пов'язаної з РФ компанії, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2". Читати далі –>