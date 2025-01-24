На Прикарпатті поліція розслідує жорстоке побиття двох дівчат: подробиці

Жодних звернень за даним фактом до правоохоронців не надходило.

У селі Микуличин Івано-Франківської області поліцейські з’ясовують обставини конфлікту між двома неповнолітніми дівчатами, який стався 19 січня. Про інцидент правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж, де було опубліковано відео з бійкою.

Про це повідомила поліція регіону.

На записі видно, як дві школярки повалили одна одну на землю та побилися, проте жодних звернень до поліції за фактом події не надходило. Як з’ясувалося, конфлікт стався неподалік садиби в селі, і жоден з учасників не звертався по медичну допомогу.

Поліція встановила, що учасницями інциденту є учениці 7 та 8 класів місцевого ліцею. Наразі триває розслідування, під час якого правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту та надають правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, у Вінницькій області правоохоронці розслідують обставини побиття 12-річної дитини, яке зняли на відео та поширили в соцмережах.

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