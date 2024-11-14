Новий тривожний ранок: Шахеди" знову залітають до України – де є загроза

У низці областей лунає повітряна тривога через загрозу "Шахедів".

Ранок четверга 14 листопада вкотре виявився тривожним для українців – російські окупанти вкотре запустили свої "Шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові Telegram-канали.

Спочатку сирени пролунали на північному сході нашох держави. За інформацією Повітряних сил, ударні БпЛА зайшли з Курської області через Сумщину, курсом південно-західним.

Також ПС повідомили про ворожий БпЛА на півночі Полтавщини курсом північно-західним і на сході Київщини курсом на Черкащину.

Карта повітряних тривог станом на 06:57

Крім того, у моніторингових чатах пишуть про виліт в РФ трьох бортів МiГ-31К – носіїв аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Зазвичай у разі зльоту МіГів тривогу оголошують на всій території України. Повітряні сили поки про загрозу не попереджали.

Нагадаємо, що сьогодні вночі у Харкові вночі пролунали вибухи. Крім того, протягом минулої доби загарбники здійснили 68 обстрілів Сумщини.

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