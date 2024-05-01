Новий удар по Одесі: відомо про 13 постраждалих, на місці "прильоту" – пожежа (фото, відео)

Росіяни знову цинічно і жорстоко атакували Одесу балістичними ракетами.

Пізно увечері 1 травня російські окупанти знову атакували Одесу.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання спалахнула потужна пожежа. Додаткову інформацію він пообіцяв повідомити пізніше.

У Мережі пишуть, що росіяни влучили у приміщення "Нової пошти".

Згодом у "Новій пошті" підтвердили, що удар був завданий по її сортувальному депо та відділенні.

Зазначається, що серед співробітників загиблих та постраждалих немає. Компанія обіцяє компенсувати в повному обсязі оціночну вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару.

Станом на 23:20 у Повітряних силах повідомили про нову загрозу для Одещини - застосування ворожих ударних БПЛА.

Нагадаємо, що в Одесі до шести зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару, який РФ влаштувала 29 квітня.

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