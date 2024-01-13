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Новий удар США по Ємену, вибухи у Дніпрі та запуск ворожих ракет: головні новини ночі 13 січня 2024 року

Новий удар США по Ємену, вибухи у Дніпрі та запуск ворожих ракет: головні новини ночі 13 січня 2024 року

ворог знову атакує Україну

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • США завдали нових ударів по хуситах у Ємені - CNN Читати далі –>
  • Новий удар США по Ємену був націлений на ворожий радар - Reuters Читати далі –>
  • Україною поширилася повітряна тривога: у Дніпрі пролунала низка вибухів Читати далі –>
  • Зафіксовані пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС - Повітряні Сили ЗСУ Читати далі –>
  • Моніторингові канали повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс Читати далі –>

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