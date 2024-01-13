Новий удар США по Ємену, вибухи у Дніпрі та запуск ворожих ракет: головні новини ночі 13 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- США завдали нових ударів по хуситах у Ємені - CNN Читати далі –>
- Новий удар США по Ємену був націлений на ворожий радар - Reuters Читати далі –>
- Україною поширилася повітряна тривога: у Дніпрі пролунала низка вибухів Читати далі –>
- Зафіксовані пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС - Повітряні Сили ЗСУ Читати далі –>
- Моніторингові канали повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс Читати далі –>
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