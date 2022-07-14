Новий удар ЗСУ по ворожих пунктах управління в Новій Каховці: знищено чортову дюжину окупантів разом з технікою

Збройні сили України завдали чергового удару по базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині.

В результаті було знищено 13 окупантів, а також їхня техніка.

Про це повідомив радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Офіційно: в ОК "Південь" підтвердили нові удари по росіянах у Новій Каховці. Українськими військовими було завдано удари по двох пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. При цьому було знищено 13 окупантів та 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - написав Братчук.

Він додав, що остаточні втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що впродовж доби російські окупанти 63 рази обстріляли позиції українських військових у Запорізькій області. Також росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у районах трьох населених пунктів області.

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