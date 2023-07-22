Новий український дрон-розвідник покажуть у Туреччині: технічні характеристики

Одна з переваг нового безпілотника – запуск з руки та легке транспортування.

На Міжнародному ярмарку оборонної промисловості (IDEF), що відбудеться з 25 до 28 липня у Стамбулі, українська аерокосмічна компанія Ukrspecsystems представить нову модель розвідувального безпілотника — Mini Shark.

Про це повідомили на Facebook-сторінці компанії.

Безпілотник створювали з урахуванням побажань аеророзвідників із підрозділів Сил безпеки та оборони України. Він може виявляти наземні цілі в інтересах артилерії, спеціальних підрозділів та частин сухопутних військ.

Розробники наголошують, що одна з переваг нового безпілотника – запуск з руки та легке транспортування. Уся система легко вміщається у двох рюкзаках.

Дрон з розмахом крил 2,6 метра і довжиною 125 см має максимальну злітну масу до 5 кг, тривалість його польоту – 2 години.

Радіус застосування БПЛА MiniShark сягає 30 км. Він оснащений Full HD камерою, яка має 10-кратне оптичне збільшення та можливість відстеження цілей.

У компанії заявляють, що максимальна швидкість польоту становить 120 км/год, робоча висота – 1000 метрів. Під час експлуатації дрон витримує температури від -15 °C до +45 °C.

Нагадаємо, українські фахівці працюють над тим, щоби виготовляти безпілотники, які будуть перехоплювати іранські дрони-камікадзе.

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