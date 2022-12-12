Новий закон про медіа: чи обов’язково реєструвати онлайн-ЗМІ – депутатка пояснила

В новому законі "Про медіа" мають з’явитися такі поняття, як онлайн-медіа, YouTube, соцмережі.

Новий закон України "Про медіа", який вже пройшов перше читання, не передбачає обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ.

Про це розповіла заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, пише Цензор.НЕТ.

"Реєстрація для інтернет-сайтів не є обов’язковою. Ми даємо можливість добровільно прийти в Нацраду і сказати, що хочете вважатися медіа і щоб вас закон захищав як журналіста. Є окремі статті Кримінального кодексу, що захищають журналістів", - наголосила Кравчук.

Як пояснила Кравчук, у проєкті нового закону "Про медіа" змінили частину, яка стосується саме онлайн-медіа. Так, для вже зареєстрованих медіа не будуть застосовуватися санкції у вигляді тимчасового блокування (було місяць), тепер все вирішуватиметься через суд.

"Тільки якщо будуть писати статті "Путін-прийди, ти наш рятівник", то Нацрада може застосувати штраф, а потім звернутись до суду", - пояснила Кравчук.

Для незареєстрованих онлайн-медіа, які є переважно регіональними, також було зменшено час блокування до двох тижнів.

"Повне блокування лише через суд, незалежно - це зареєстроване чи незареєстроване. Була пропозиція для незареєстрованих замінити на подвійний штраф, але це фактично означає, що хтось буде відкуповуватись (зокрема і за російські гроші), платити штрафи і не знімати контент", - розповіла депутатка.

Що буде з анонімними медіа

Якщо онлайн-ЗМІ не має ні ідентифікованих журналістів, ні власників, то Нацрада може заблокувати їх без рішення суду.

За що можуть застосувати санкції проти онлайн-медіа

Настання санкцій настає після того, як онлайн-медіа випустило три статті, які порушують законодавство України і які закликають, наприклад, до вторгнення Росії. І якщо після зауважень Нацради через місяць видання не зняло публікацію.

Кравчук також зазначила, що більшість онлайн-медіа пройдуть реєстрацію. Санкції не стосуватимуться критики влади.

Санкції сторінок на Youtube, Facebook

На власників Youtube-платформ не поширюється юрисдикція українського законодавства.

"Нацрада може писати Youtube, Facebook. Але ми даємо можливість, якщо хтось на Youtube веде постійні програми, то ми даємо можливість добровільно ідентифікуватися як медіа", - резюмувала Кравчук.

Новий закон "Про медіа"

Новий закон "Про медіа" дозволить оновити чинний закон "Про телебачення і радіомовлення", який давно не оновлювався. Верховна Рада цього тижня може розглянути його в сесійній залі. В ньому врахували всі зауваження європейських фахівців.

Законопроєкт про медіа забезпечить конкурентний медіаринок з чіткими правилами для всіх, а також надасть незалежному регулятору повноваження швидко реагувати на порушення.

Своєю чергою заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук каже, що "Батьківщина" блокує зміни до виборчого законодавства.

Читайте також: