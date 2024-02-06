Новий закон про мобілізацію: адвокат роз'яснив, чи можуть в ухилянтів дійсно забирати водійські права

У проєкті детально не прописано, як буде виконуватися рішення суду щодо позбавлення ухилянтів водійських прав.

У проєкті про накладання обмежень на військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від мобілізації, немає чітко прописаного механізму щодо позбавлення їх водійських прав.

Про це розповів адвокат, керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" в коментарі Фокус.

Він зазначив, що у проєкті №10449 детально не прописано, як буде виконуватися рішення суду і яким чином буде накладатися обмеження на військовозобов'язаного.

"Зокрема, наразі ч.9 ст. 71 ЗУ "Про виконавче провадження" передбачено, що обмеження у праві керування транспортними засобами можливе лише на підставі постанови державного виконавця (а не на підставі рішення суду) у разі наявності у боржника заборгованості зі сплати аліментів. При цьому в проєкті не пропонується внесення змін до ЗУ "Про виконавче провадження" в частині розширення підстав для обмеження особи в праві керування транспортним засобом", - пояснив він.

Таким чином, за словами адвоката, виникає ситуація, коли юридично неможливо позбавити громадянина права керувати автомобілем.

Нагадаємо, що у Раді повідомили, коли оновлений законопроєкт про мобілізацію зможуть ухвалити у першому читанні.

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