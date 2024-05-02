Новий закон про мобілізацію: для українців можуть змінитися правила перетину кордону

Для деяких категорій українців можуть змінитися правила перетину кордону після того, як закон про мобілізацію набере чинності.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу у четвер, 2 травня.

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За його словами, змін у правилах перетину варто очікувати 18 травня. Однак, що саме зміниться - наразі у ДПСУ не знаю, оскільки парламент має привести нормативні документи відповідно до ухваленого закон про мобілізацію.

За припущенням Демченка, йдеться про категорію громадян, які мають відстрочку від призову.

"Але зважаючи, що також в статтю 23 Закону України "По мобілізацію та мобілізаційну підготовку" були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону", - зазначив він.

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