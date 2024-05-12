Новий закон про мобілізацію: хто має з'явитися до ТЦК і як швидко це треба зробити

Особи, які вже зараз оновлюють свої дані у ТЦК, можуть повторно не приходити до військкоматів після 18 травня.

Мобілізація в Україні триває, а обов’язок кожного військовозобов’язаного захищати країну підкріплюється законом про мобілізацію, який набуде чинності вже 18 травня. І тоді залишається лише 60 днів, щоб вас не визнали ухилянтом та не виписали штраф за порушення мобілізаційного законодавства.

Хто має обов’язково з’явитися до ТЦК, які зміни чекають на українців та яких спеціалістів найбільше потребують наразі в ЗСУ – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Всі до ТЦК

18 травня закон про мобілізацію набуває чинності, а це означає, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК, ЦНАПі або електронному кабінеті. Про це зазначив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV. Також він розповів про теперішню ситуацію в Територіальних центрах комплектування та уточнив, що зміниться з 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію.

"Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов’язані оновити свої дані. Це тісно пов’язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що ті особи, які вже зараз оновлюють свої дані у ТЦК, можуть повторно не приходити до військкоматів після 18 травня. А от ті, чоловіки, у яких у військовому білеті було написано – обмежено придатний, обов’язково мають з’явитися до ТЦК і повторно пройти ВЛК. Ба більше, тепер висновок ВЛК буде діяти лише 1 рік.

Обмежено придатні законом 10313 були виключені і зараз громадяни матимуть статус або придатний до військової служби, або непридатний до військової служби. Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації.

У людини за рік можуть статися суттєві зміни у стані здоров’я. Можливо, потрібно буде десь пролікуватися. За рік людина може отримати травму, захворіти, не дай Бог, на серйозні захворювання. Тому зверненням до ВЛК або підтверджується придатність до військової служби, або виноситься інше рішення.

Однак, якщо ви оновили свої дані через електронний кабінет, який має запрацювати вже від 18 травня, це не означає, що наступного дня потрібно бігти на ВЛК. До медиків вас запросять окремим направленням, якщо представники ТЦК, орієнтуючись, на ваші оновлені дані, зроблять висновок про те, що ви потребуєте проходження медкомісії, запевняє Юрій Глущенко.

Ба більше, якщо у ваших військових документах зазначено, що ви знятий з військового обліку, то приходити до ТЦК не потрібно.

Штрафи для ухилянтів

Крім цього, за словами адвоката, судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тис. грн. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками. Ба більше, якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, поліція матиме право доправити людину до ТЦК.

Популярність ТЦК зростає

Примітно, що наразі спостерігається пожвавлення відвідин ТЦК військовозобов’язаними, хоча закон про мобілізацію ще не набув чинності. Ба більше, усі ТЦК вже переведені у режим роботи 24/7. Про це повідомляє представник Генштабу Глущенко.

"Я хотів би додати, що ТЦК переведені на цілодобову роботу, 24/7. Коли ми спостерігаємо певні скупчення людей у певні години роботи, можливо, потрібно спланувати свій візит до ТЦК таким чином, аби це не був час пік. Можливо, треба прийти о восьмій годині вечора, о дев’ятій — кому як зручно", - заявив він.

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Військовий рекрутинг

Нагадаю, що військовозобов'язані самі можуть обрати конкретну бригаду для служби. Міноборони навіть розробило нові правила рекрутингу до ЗСУ. Яскрава графіка алгоритму рекрутингу говорить сама за себе. Громадянину треба пройти всього чотири етапи, серед яких: 1. Вибір посади та військової частини; 2. Співбесіда та комунікації з військовою частиною; 3. Оформлення у ТЦК СП; 4. Направлення для проходження військової служби. До речі, нещодавно, в Міністерстві оборони назвали спеціальності в Збройних Силах, яких потребують найбільше. Про це заявив уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону “Єдині новини”. За даними Бежевця, у центрах рекрутингу наразі є понад 2000 вакансій.

"Це безпосередньо ті, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр", - вказано у повідомленні.

Насамперед йдеться про такі вакансії: водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння, обслуга артилеристів, оператори БПЛА, бойові медики. Також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади. Він додав, що ще приблизно 10 тисяч різних вакансій розмістили зараз онлайн безпосередньо військові частини.

"Це те поле вакансій, з якого може підбирати людині те, що її цікавить. З цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини", - додав він.

Зазначимо, вже від 18 травня в Україні набуває чинності закон про мобілізацію, а отже діятимуть нові правила.

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