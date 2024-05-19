Новий закон про мобілізацію: хто повинен оновити дані та де це можна зробити

Всі особи віком від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані.

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він має на меті унормувати військовий облік, правила бронювання та відстрочки від мобілізації.

Про це повідомив Дмитро Лазуткін, речник Міноборони.

"Усі призовники, військовозобов'язані та резервісти протягом 60 днів мають з'явитися до ТЦК, ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних через застосунок "Резерв+". Він буде доступний для завантаження на смартфонах через AppStore та Google Play Market. Від 18 травня "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних", - пояснив він.

Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе. Якщо людина має статус непридатного і виключеного з військового обліку, то їй не потрібно оновлювати дані.

"Згідно з законом, кожен чоловік від 18 до 60 років повинен носити з собою військово-обліковий документ. Наразі військово-обліковими документами є для призовників посвідчення про припис до призивної дільниці для військовозобов'язаних і резервістів, військовий квиток", - додав він.

Нагадаємо, у Києві запрацює послуга оновлення облікових даних через Центри надання адміністративних послуг 18 травня. У столиці до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів.

Читайте також: