Новий закон про мобілізацію: хто втратить відстрочку і які зміни для її отримання

Після вступу в силу закону про мобілізацію військовозобов'язаних чекає низка змін. Зокрема, щодо оформлення відстрочок.

Що потрібно знати, розповів адвокат Владислав Кепко, передає "Економічна правда".

За його словами, Кабінет міністрів розробить порядок де має бути закріплена процедура оформлення відстрочок.

Якщо, наприклад, громадянину потрібно довести, що відсутні невійськовозобов’язані працездатні особи, які зобов’язані утримувати батьків – осіб з інвалідністю, то в такому порядку КМУ має бути зазначено, зокрема:

які документи слід подавати до ТЦК та СП;

чи можна подавати документи через представника, а не лише особисто;

який строк розгляду документів і оформлення відстрочки;

чи повинен ТЦК видати документ, який підтверджує оформлення відстрочки, якщо так – яким має бути цей документ, тощо.

За його словами, підстави для отримання відстрочки змінились. Відстрочку втратять, зокрема, такі особи:

багатодітні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

чиї дружина чи чоловік мають ІІІ групу інвалідності;

у кого батьки чоловіка чи дружини І чи ІІ групи інвалідності, мають доньку чи сина, які не є військовозобов'язаними;

студенти, які здобувають рівень освіти, що є нижчим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній законом.

"Тобто, коли бакалавр повторно вчиться на бакалавраті, або магістр повторно вчиться на магістратурі, або магістр повторно вчиться на бакалавраті за іншою спеціальністю. Такі особи мають право довчитись до кінця навчального року, після чого є такими, що підлягають призову на військову службу під час мобілізації", – пояснив Кепко.

Раніше нардеп Сергій Демченко розповів, коли може з'явитися законопроєкт про демобілізацію і від чого це залежить.

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