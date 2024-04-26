Новий закон про мобілізацію може спричинити колапс у ТЦК - ЗМІ

Робота ТЦК щодо прийому громадян і опрацювання військово-облікових даних ніколи не була дуже оперативною. Після набуття чинності новим законом про мобілізацію, вона може бути просто паралізована через великий наплив військовозобов'язаних, яким необхідно актуалізувати свої дані, щоб уникнути покарання.

Територіальні центри комплектування (ТЦК) фізично не встигнуть оновити дані усіх військовозобов’язаних чоловіків за 60 днів, навіть якщо будуть приймати громадян 8 годин на день і без вихідних.

Про це пише Texty.

"Управлінські рішення, які неможливо виконати, створюють ще більший хаос, ніж їх відсутність. Результати нашого моделювання вказують на те, що саме так, ймовірно, станеться з новим законом про мобілізацію", – йдеться у статті.

Новий закон передбачає, що актуалізувати свої облікові дані зобов'язані всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Для цього вони можуть звернутися до ТЦК, центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), або оновити інформацію віддалено за допомогою електронного кабінету. Але журналісти зауважують, що наразі працює лише один механізм – особистий візит до ТЦК.

Видання наводить цифри, згідно з якими ситуація виглядає доволі сумною:

в Україні працюють 178 ТЦК;

оновити дані доведеться приблизно 7,9 мільйона чоловіків (за виключенням тих, хто виїхав за кордон, вже служить в армії та засуджених);

ТЦК приймають громадян лише 8 годин на тиждень.

За таких умов кожному територіальному центру комплектування доведеться обслуговувати майже 700 чоловіків за одну годину, що виглядає як фантастика. І це не враховуючи той факт, що більшості військовозобов'язаних доведеться прийти до ТЦК мінімум двічі, щоб спочатку отримати повістку на проходження ВЛК, а потім принести її висновок.

Аналітики змоделювали й оптимістичний сценарій, коли ТЦК працюватимуть по 8 годин на день без вихідних. Але і за таких умов їм доведеться кожної години оновлювати дані не менш ніж 93 чоловіків.

Крім того, всі державні установи повинні припиняти роботу під час повітряної тривоги, яка може тривати кілька годин на день, особливо у прифронтових регіонах.

"Як система працюватиме за мільйонного напливу чоловіків, страшно навіть уявити… Найімовірніше, парламент буде змушений внести такі зміни до закону, коли влада побачить колапс біля ТЦК, спровоковані цим ворожі інформаційні кампанії й просто емоційні дописи та відео користувачів у соцмережах", – прогнозують журналісти.

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