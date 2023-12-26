Новий закон про мобілізацію: що буде з обмежено придатними

В Україні оприлюднили проєкт оновленого закону про мобілізацію, в якому, зокрема, зміни торкнуться військових категорії "обмежено придатних".

Обмежено придатним до військової служби доведеться знову пройти військово-лікарську комісію.

Про це йдеться у тексті законопроєкту №10378.

У новому законопроєкті планують взагалі позбутися поняття "обмежено придатний". Будуть лише дві категорії: придатні і ні.

Відтак, ті, кого раніше визнали обмежено придатними, коли відповідний закон з цією поправкою набуде чинності, повинні будуть знову пройти медичну комісію. На це у них буде шість місяців.

За її результатами обмежено придатних або зніматимуть з обліку, адже вони вважатимуться непридатними до служби, або вважатимуть їх придатними.

Нагадаємо, до Верховної Ради України внесли законопроєкт №10378 про удосконалення мобілізації та військового обліку. У тексті пропонується внести ряд змін у закони про мобілізацію та військову службу. У ньому, зокрема передбачено низку заходів, які можуть бути застосовані до військовозобов'язаних за відмову з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

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