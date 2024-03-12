Новий законопроєкт фактично дозволяє мобілізацію з 18 років – адвокат

За його словами, у разі ухвалення законопроєкту, якщо чоловік 18-24 років був призовником і пройшов базову підготовку, то він автоматично стає військовозобов'язаним та може бути мобілізованим.

У новому законопроєкті про мобілізацію призовний вік можуть зменшити від 27 до 25 років. Але фактично документ дозволить мобілізовувати навіть 18-річних.

На це звернув увагу адвокат Роман Сімутін.

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Він зауважив, що у новому законопроєкті про мобілізацію передбачається запровадження базової військової підготовки для чоловіків від 18 до 25 років. Вони самі зможуть обирати рік проходження базової військової служби, поки їм не виповниться 24 роки.

"Згідно з п. п. 1 ч. 1 ст. 37 – на облік беруть призовників віком до 25 років. Ви скажете: так тут же все гаразд, чого ти кіпішуєш? Але глянемо трохи далі. Там тоді побачимо, що підпунктом 2 на облік вже ставлять військовозобов'язаних. Тобто тих призовників, які пройшли базову загальновійськову підготовку", – каже Сімутін.

За його словами, у разі ухвалення законопроєкту, якщо чоловік 18-24 років був призовником і пройшов базову підготовку, то він автоматично стає військовозобов'язаним та може бути мобілізованим.

"А нам з усіх рупорів кричать, що мобілізовуватимуть лише з 25 років", – підсумував адвокат.

Зауважимо, що сказана Сімутіним інформація – далеко не сенсація. Навіть зараз мобілізації підлягають особи до 27 років, які мають військовий досвід, строкову службу або військову кафедру.

Чоловіки, які досягли 27 років і до цього не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками. Тому їх не мобілізують. В іншому випадку, чоловіки до 27 років також підлягають мобілізації.

Раніше юрист Володимир Романчук розповів, що після проходження запланованої до введення базової військової служби потенційним мобілізаційним ресурсом можуть стати хлопці 18–25 років.

Нагадаємо, що Верховна Рада ще у травні 2023 року підтримала рішення щодо зниження порогу мобілізаційного віку від 27 до 25 років. Проте президент Володимир Зеленський цей документ досі не підписав.

Раніше командир першого штурмовго батальйону, третьої ОШБР ЗСУ Петро Горбатенко закликав призивати до війська, зокрема, хлопців 18-20 років.

Український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов також вважає, що необхідно знижувати мобілізаційний вік, і не до 25, а до 20 років.

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