Новий законопроєкт про мобілізацію: хто матиме право на відстрочку, а хто його втратить

Оновлений перелік тих, хто може отримати відстрочку від мобілізації відповідно до нового законопроєкту.

Кабінет міністрів у вівторок, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію.

Хто матиме право на відстрочку від мобілізації, а хто її втратить, розбрався ТСН.ua.

Люди з інвалідністю

Люди з інвалідністю всіх груп, як і раніше, будуть звільнені від служби.

Проте запланована перевірка тих чоловіків призовного віку, хто отримав II та III групу (окрім військовослужбовців, що отримали інвалідність внаслідок поранення) після 24 лютого 2022 року.

Що буде з обмежено придатними

Передбачається, що більше не буде категорії "обмежено придатний". Всіх обмежено придатних перевірять протягом 9 місяців і визнають або придатними, або непридатними.

Студенти, аспіранти, докторанти і викладачі

Не мобілізовуватимуть

докторантів і осіб, які зараховані до інтернатури;

здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти і здобувають рівень освіти вищий, за їх попередній.

Аспіранти, що навчаються на платній основі, підлягатимуть мобілізації.

Які викладачі не підлягатимуть мобілізації:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової вищої освіти; наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

закладів загальної середньої освіти.

Для відстрочки викладачам потрібно працювати в освітніх установах не менше ніж на 0,75 ставки.

Підстави для звільнення з військової служби

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особи:

які проходили військову службу під час дії воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби, – протягом двох років з дня звільнення з військової служби. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

звільнені з полону військові. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

з числа громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану, – протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби;

Відстрочка також залишається для таких категорій

заброньовані відповідно до закону;

військовозобов’язані, що мають на утриманні трьох і більше дітей (за умови, що немає заборгованості за аліментами);

військовозобов’язані, що самостійно виховують дитину до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

військовозобов’язані, що виховують дитину з інвалідністю або дитину з важкою хворобою;

усиновителі, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленого батьківського піклування, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, чи іншим близьким родичем;

військовозобов’язані, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час відбиття російської агресії, починаючи з 2014 року;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голова Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя.

Хто втратить право на відстрочку

Водночас, у новій версії закону про мобілізацію йдеться про скасування права на відстрочку від мобілізації у державних службовців.

Крім того, працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, Бюро економічної безпеки, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки.

Зауважимо, що це - лише проєкт закону, який в ході розгляду парламентом може зазнати суттєвих змін.

Раніше ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію.

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