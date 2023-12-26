Новий законопроєкт про мобілізацію: коли військові можуть бути звільнені зі служби

До Верховної Ради подали проєкт оновленого закону про мобілізацію. Він, зокрема, вперше окреслює конкретні терміни служби військових в умовах воєнного стану.

Законопроєкт про мобілізацію дає можливість звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану. Така норма необхідна для підтримки боєздатності української армії в умовах затяжної війни з Росією.

ТСН.ua розбирався, хто і коли зможе бути звільнених зі служби.

Так, військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, у період воєнного стану можуть бути звільнені з військової служби на таких підставах:

за віком: у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров'я: на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців; за наявності інвалідності І чи ІІ групи (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;

через сімейні обставини або з інших поважних причин (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідувальних органах України, Службі безпеки України — у разі неможливості їх використання на службі;

у зв'язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу та/або проти них не порушено кримінальне провадження, передбачене законами України);

у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

у зв'язку з обранням народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

у зв'язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) — у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Крім того, норма про 36 місяців стосується і військовослужбовців офіцерського складу. Вони можуть бути звільнені із служби у зв'язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) — у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Військові-контрактники також можуть бути звільнені через 3 роки безперервної служби, якщо строк контракту завершився і не був подовжений, а також після завершення строку контракту, який був укладений під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що в новому проєкті оновленого закону про мобілізацію, зміни торкнуться військових категорії "обмежено придатних". Цю категорію планують взагалі прибрати і розділити військовозобов'язаних на придатних і ні. У разі ухвалення закону, усім обмежено придатним до військової служби доведеться знову пройти військово-лікарську комісію протягом шести місяців.

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