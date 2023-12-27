Новий законопроєкт про мобілізацію: нардеп назвав корупційні ризики

На його думку, у разі запровадження економічних обмежень керівник ТЦК зможе зняти санкції з мобілізованого ухилянта "одним розчерком пера".

Новий законопроєкт про посилення мобілізації має бути допрацьований, адже у ньому є багато норм, які потребують пояснення

Про це заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

Особливо увагу він звернув на заплановані економічні обмеження ухилянтів.

"Як особу, яка ухиляється від призову, чи не зʼявилася до ТЦК, можна позбавити права на користування банківською карткою (в межах держави це мільйони таких блокувань), отримання соціальних та інших послуг від держави – блокується, блокується право продажу/перереєстрації майна", – сказав нардеп у коментар Телеграм-каналу "Труха".

На його думку, внаслідок такої ініціативи виникає корупційна складова – "керівник ТЦК може зняти санкції з мобілізованого ухилянта одним розчерком пера".

В ефірі "Еспресо" Цимбалюк додав, що у проєкті закону про мобілізацію усі норми підлягатимуть ґрунтовному обговоренню й поясненню авторів.

"Там є багато речей, які потребують пояснення, і насамперед військовим. Мова йде про накладення обмеження за те, що людина не з’явилася в центр комплектування, то на неї накладається обмеження щодо виїзду за кордон, хоча це обмеження вже є. Люди призовного віку не можуть виїхати за межі держави. І інші речі – це арешт банківських рахунків, тобто може постраждати банківська система. Також припиняється виплата соціальних виплат, а це порушення Конституції. Ці норми підлягатимуть ґрунтовному обговоренню й поясненню авторів. Важливо, щоб ті люди, які готували такі пропозиції могли дати відповіді", – зазначив Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, зʼявився текст законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зміни до мобілізації та що про це кажуть політики.

Крім того, ми писали, що новий законопроєкт про мобілізацію став фінансовою головоломкою для Мінфіну та Зеленського.

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