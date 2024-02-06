Новий законопроєкт про мобілізацію: нардеп пояснив, як його опрацьовуватимуть у Раді

Верховна Рада завтра, 7 лютого, розгляне перше читання законопроєкту про мобілізацію. Фактично увесь наступний тиждень подаватимуть правки.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в ефірі телемарафону.

За його словами, будуть скорочені терміни подання правок.

"А далі - четвер, п'ятниця, я думаю, що це буде комітет національної безпеки, який буде голосувати, які правки прийма ухвалювати, а які правки не ухвалювати. Ми плідно працювали майже п'ять днів перед цим, на жаль, комітет так і не ухвалив ці рекомендації, але вони є, вони озвучені. Можливо буде таке компромісне рішення щодо того, щоб ті норми, які не відповідають Конституції... які занадто приймати з точки зору законодавства щодо українців", - каже Івченко.

Головними питаннями залишаються:

люди, яких будуть мобілізувати

демобілізація.

"Кожен, хто мобілізований, має чітко розуміти, який термін. Головне – це соціальні питання. Якщо я піду в Збройні сили, що буде з моєю родиною... Що буде, якщо я буду поранений... Ці відповіді громадянам потрібно давати", додав Івченко.

Законопроєкт про мобілізацію - що відомо

Верховна Рада України у вівторок, 6 лютого, проголосувала за скорочення термінів подання альтернативних законопроєктів про посилення мобілізації.

Новий мобілізаційний законопроєкт уже завтра може пройти перше читання у Верховній Раді. Проте “питань” до документа залишається ще багато.

Урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації, який має відповідати нормам Конституції України та міжнародним угодам у галузі прав людини, має низку суперечливих норм.

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