Новий законопроєкт про мобілізацію: рішення буде вже найближчими днями

Рішення щодо законопроєкту про мобілізацію буде ухвалене на наступному тижні, орієнтовно 8-9 січня.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки наступного тижня має ухвалити рішення щодо скандального оновленого законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив полковник Служби безпеки України, секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко в ефірі телемарафону.

“Ми йдемо постатейно. У законопроєкті про мобілізацію є 73 сторінки тільки порівняльної таблиці. Практично до кожної норми є питання щодо технічного написання або визначення відношення її до інших законів. Зараз йде заслуховування. Реальне прийняття рішення по законопроєкту комітетом буде на наступному тижні. Плануємо 8-9 січня”, - сказав Костенко.

Він повідомив, що сьогодні, 6 січня комітет ВР слухає Міністерство фінансів щодо коштів, які необхідні для мобілізації.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі розглядає законопроєкт. Разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобов'язаних. Умова проста – вихід із тіні та сплата податків. Зазнали змін і правила перетину кордону народними обранцями.

Чи зможуть тепер депутати "працювати” на лазурних узбережжях, що буде з "фішкою" від влади про відстрочку "за гроші" та які пункти скандального законопроєкту можуть змінити – йдеться в ексклюзиві на TSN.UA.

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