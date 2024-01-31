Новий законопроєкт про мобілізацію: українців за кордоном зобов'яжуть стати на військовий облік

Йдеться про громадян України, які були зняті з військового обліку.

В оновленому законопроєкту про мобілізацію вказується, що деякі категорії громадян, які виїхали за кордон, забовʼязані стати на військовий облік.

Про це йдеться у тексті законопроєкту.

У документі вказується, що йдеться про громадян України, які були зняті з військового обліку у зв'язку із вибуттям за межі країни на строк, який становить понад три місяці.

Таких громадян планується зобов'язати "протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України".

Крім того, у законопроєкті вказується, що під час дії воєнного стану такі громадяни мають право на безперешкодний в'їзд-виїзд з України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міноборони пояснили нюанси оновленого законопроєкту про мобілізацію 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, як каратимуть українців за неявку до ТЦК після вручення повістки.

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