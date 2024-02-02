Новий законопроєкт про мобілізацію: з якого віку можуть забирати до ЗСУ

На сьогодні законопроєкт перебуває на підписі у президента України.

Призовний вік та його регулювання в Україні в період воєнного стану викликає обговорення та роздуми. Так, у новому законопроєкті № 10378 йдеться про 25 років. Щобільше, Верховна Рада України прийняла Закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Про це розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Андрій Лавренюк, пише "РБК-Україна".

За словами правозахисника, в умовах геополітичних напружень це стає необхідністю для забезпечення національної безпеки України. Але важливо балансувати ці потреби із захистом прав та інтересів молоді призовного віку.

"Варто розуміти, що зниження віку призовників не є вирішенням питання. Адже ті, хто не проходив строкову службу і не має базових навичок та знань у військовій справі, не зможе забезпечити належну підтримку і заміну військовим, які повернуться з зони бойових дій на ротацію, або будуть звільненні за станом здоров'я", – каже Лавренюк.

Безумовно, в умовах воєнного стану зменшення призивного віку є стратегічним заходом для формування потрібних резервів у Збройних силах. Національна безпека країни передбачає активну участь та готовність молодого покоління до служби у війську. Водночас люди мають бути підготовленні заздалегідь, якщо виникне потреба вступати до лав української армії.

"Саме для цього у новому законопроєкті Закону №10378 було висунуто ідею базової військової підготовки для осіб віком до 25 років, яка проходитиме у Збройних силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних знань, вмінь та навичок, для захисту Батьківщини. Громадяни зможуть самі обирати рік і період проходження базової військової підготовки до досягнення 25 років", – зауважує юрист

Після проходження цієї підготовки людина набуває статусу військовозобов'язаного, а отже має стати на військовий облік, в ТЦК за місцем проживання.

Отже, у разі внесення змін до чинного законодавства, призовний вік буде зменшено до 25 років, але особи які будуть підлягати мобілізації, будуть вже мати базову загальновійськову підготовку.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів України затвердив новий законопроєкт про мобілізацію і скерував його до Верховної Ради.

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