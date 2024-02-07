Новий законопроєкт щодо мобілізації: як голосували політичні партії та чому документ називають "совковим"

Верховна Рада України сьогодні, 7 січня, в першому читанні ухвалила новий законопроєкт щодо посилення мобілізації. Проте деякі народні обранці називають його “совковим варіантом”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Володимир Ар'єв.

За його словами, ВР в першому читанні ухвалила “цілком совковий варіант законопроєкту про мобілізацію”. “За” нього проголосували представники партії “Слуга народу”, колишньої “ОПЗЖ”, “За Майбутнє” та “Довіра”.

Загалом, документ підтримали 243 народні депутати.

“Європейська Солідарність” і “Батьківщина” не дали жодного “за”. “Голос” - троє підтримали. Я голосував проти. До другого читання буде дуже багато поправок, хоча законопроєкт треба просто переписати. На подання поправок - два тижні. Отже, наступне голосування прогнозується або на початку березня, або 23 лютого (прямо символічна дата), якщо увімкнуть турбо-режим”, - наголосив Володимир Ар'єв.

На його думку, влада в нашій державі наразі “копіює “кращі” радянські та російські традиції в питанні мобілізації”.

“Стандартами цивілізованого світу там і не пахне”, - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію ухвалили в першому читанні.

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