Новий законопрєкт про мобілізацію: аспіранти заявили про дискримінацію

Нововведення створює різницю між тими, хто оплачує навчання коштом держави та тими, хто фінансує свою освіту самостійно.

Законопроєктом №10449 про посилення мобілізації, який було ухвалено в першому читанні Верховною Радою, передбачено позбавлення права на відстрочку аспірантів, які навчаються платно - на контракті.

У заяві Спільноти аспірантів України, опублікованій на сайті “УП”, таку норму назвали дискримінаційною.

Коментуючи таке нововведення, у Спільноті заявили, зауваживши, що воно створює різницю між тими, хто оплачує навчання коштом держави та тими, хто фінансує свою освіту самостійно. При цьому лише 5-10% аспірантів навчаються за державні кошти, тобто відстрочку втрачатиме переважна більшість цих науковців.

У Спільноті зауважили, що законопроєкт порушує низку українських та міжнародних законодавчих актів, які проголошують рівність.

"Законопроєкт 10449 виступає відвертою порукою нерівності, тобто вирізняє аспірантів за ознакою їхнього джерела фінансування, а не заслуг, навчальних досягнень чи потенціалу", – йдеться у заяві.

Водночас в організації вважають, що аспіранти своїми розробками роблять великий внесок в оборону нашої держави, нагадавши про велику кількість досліджень, спрямованих на розробку та створення високоточної техніки для ЗСУ. Зокрема, багато наукових робіт стосуються розробки дронів, кіберзахисту, створення міцніших та легших матеріалів для виробництва броні, забезпечення інноваційних методів та засобів медичної допомоги для використання на полі бою, покращення систем шифрування військового зв'язку.

Якщо така норма збережеться у законопроєкті, то велика кількість молодих людей не зможе продовжувати наукову діяльність, наголосили у заяві.

Нагадаємо, ухвалений законопроєкт щодо посилення мобілізації народний депутат Володимир Ар'єв назвав “совковим варіантом”.

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