Новий застосунок “Армія+” та українська ракетна програма: головне зі звернення Зеленського

Український президент провів наради з головкомом ЗСУ та міністром оборони.
В Україні готують до запуску новий застосунок “Армія+”, який повинен зняти з військових частину паперового навантаження.
Про це повідомив у вечірньому зверненні у середу, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський.
“Ми готуємо запуск “Армії+” – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – і для кожного воїна. Вже скоро все ми це представимо”, - запевнив він.
Також президент без подробиць повідомив про розмову із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо подальших дій та про нараду з міністром оборони Ристемом Умєровим щодо практичної реалізації української ракетної програми. “Це те, в чому ми стаємо сильнішими”, - наголосив він.
Володимир Зеленський також подякував українським воїнам за їхню стійкість на фронті, перелічивши найгарячіші ділянки – Покровський напрямок, Торецький, Лиманський, Харківщина.
“Важливо й надалі знищувати ворога – саме так влучно, як наші воїни вміють, і саме так стійко, як це допомагає всій обороні нашої країни, і саме так ефективно, як дає результат. І що більше тиску буде на Росію – на агресора, який приніс війну в Україну, то ближчим буде мир. Справедливий мир через справедливу силу. Я дякую всім, хто це забезпечує”, - сказав президент.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закони про подовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Це означає, що обидва режими будуть діяти принаймні до 9 листопада.
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