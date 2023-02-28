Новий землетрус у Туреччині, ситуація в Бахмуті й транш від США: головні новини ночі 28 лютого

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 28 лютого:
- Місто стоїть, але для наступу ЗСУ не вистачає зброї: військовий розповів про ситуацію в Бахмуті Читати далі –>
- Гонконг повертається до "звичайного життя" і скасовує масковий режим Читати далі –>
- Україна отримала перший транш прямої бюджетної допомоги від США Читати далі –>
- Канадським держслужбовцям заборонили користуватися TikTok: у чому причина Читати далі –>
- У Туреччині знову стався землетрус Читати далі –>
- Затоплення човна з мігрантами в Італії: кількість жертв зросла до понад 60 Читати далі –>
Читайте також: