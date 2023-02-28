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Новий землетрус у Туреччині, ситуація в Бахмуті й транш від США: головні новини ночі 28 лютого

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
320
Час на прочитання
1 хв
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Новий землетрус у Туреччині, ситуація в Бахмуті й транш від США: головні новини ночі 28 лютого

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 28 лютого:

  • Місто стоїть, але для наступу ЗСУ не вистачає зброї: військовий розповів про ситуацію в Бахмуті Читати далі –>
  • Гонконг повертається до "звичайного життя" і скасовує масковий режим Читати далі –>
  • Україна отримала перший транш прямої бюджетної допомоги від США Читати далі –>
  • Канадським держслужбовцям заборонили користуватися TikTok: у чому причина Читати далі –>
  • У Туреччині знову стався землетрус Читати далі –>
  • Затоплення човна з мігрантами в Італії: кількість жертв зросла до понад 60 Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
320
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