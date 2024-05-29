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Новобудови заростають бур'яном: маріупольці скаржаться на бездіяльність окупантів

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Новобудови заростають бур'яном: маріупольці скаржаться на бездіяльність окупантів

Новобудови у Маріуполі заростають травою

Росіяни у своєму репертуарі.

Окупанти постійно піарять новий ЖК "Нєвський" у Маріуполі. Втім новобудова вже встигла зарости травою у людський зріст. Люди зверталися до комунальників, утім все марно.

Про це пише Маріупольська міська рада.

У Маріуполі новобудови заростають травою, окупанти бездіють

У Маріуполі новобудови заростають травою, окупанти бездіють

Спочатку підвали новобудов затоплювало каналізаційними відходами, а тепер навколо багатоповерхівок усе заросло бур'яном.  Як наголошують у міськраді, мешканці неодноразово звертаються до ЖЕКу, але безрезультатно. Мовляв, покіс "у порядку черги".

"У Маріуполі не вистачає техніки для покосу, тож місто кожної весни та літа "заростає". Окупанти знищили комунальну техніку, а тепер отримали наслідки. А люди – можливі алергічні реакції", – констатували у міській раді.

Раніше йшлося про те, що у Маріуполі у місцевих з крана тече іржава вода.

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