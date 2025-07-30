Новопавлівський напрямок: росіяни дійшли до околиць Олександрограда — оглядач

Новопавлівський напрямок: ворог дійшов до околиць Олександрограда та намагається закріпитися там.

Про це інформує 30 липня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

Воскресенка майже втрачена, як і територія східніше, від району Мирного-Перебудови до Шевченка. Знову вихід пішки, знову оборона до останнього. На жаль, це стало системою.

Також окупант мав просування в бік Іскри.

В Зеленому Гаю пів села вже не контролюються.

Це останні два н.п., що придатні для більш-менш серйозної оборони перед Дніпровською областю на тій ділянці.

Додатково, ворог захопив 90% Новохатського.

Так раніше було втрачено Ялту, втрата Грушівського (відбулася зо 2 тижні тому) далі погіршила наші позиції в найважливішому місці - там, де сходяться три річки (Вовча, Солона, Мокрі Яли).

Фактично, річка Мокри Яли як природній барʼєр вже втрачена майже по всій довжині, там залишається буквально метрів 200.

Додатково, росіяни намагаються форсувати Вовчу та заходити на околиці с. Філія. Ситуація і там складна та нестійка. А с. Філія - це вже околиці Новопавлівки.