ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Новопавлівський напрямок: ворог просунувся на два кілометри біля Успенівки та Новогригорівки

На Новопавлівському напрямку ситуація залишається напруженою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

На Новопавлівському напрямку, особливо в його південній частині — на стику Дніпровської, Донецької та Запорізької областей — фіксується найглибше просідання лінії фронту.

Про це 28 вересня 2025 року повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, російські війська додатково просунулися приблизно на два кілометри у бік Успенівки та на стільки ж — у напрямку Новогригорівки, досягнувши околиць села, хоча наразі без закріплення позицій. Також від Березівки окупанти рухаються на Орестопіль, що для них зручніше через рельєф місцевості — між ярами.

Мирошников зазначає, що на жодній із ділянок ворог поки не зупинений і навіть не призупинений. Попри кадрові зміни у командуванні корпусів і бригад, відповідальних за цей напрямок, позитивного ефекту поки що не видно — ворог продовжує просуватися стабільними темпами.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни просунулися на кількох напрямках.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie