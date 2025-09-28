Новопавлівський напрямок: ворог просунувся на два кілометри біля Успенівки та Новогригорівки

Російські військові / © Associated Press

На Новопавлівському напрямку, особливо в його південній частині — на стику Дніпровської, Донецької та Запорізької областей — фіксується найглибше просідання лінії фронту.

Про це 28 вересня 2025 року повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, російські війська додатково просунулися приблизно на два кілометри у бік Успенівки та на стільки ж — у напрямку Новогригорівки, досягнувши околиць села, хоча наразі без закріплення позицій. Також від Березівки окупанти рухаються на Орестопіль, що для них зручніше через рельєф місцевості — між ярами.

Мирошников зазначає, що на жодній із ділянок ворог поки не зупинений і навіть не призупинений. Попри кадрові зміни у командуванні корпусів і бригад, відповідальних за цей напрямок, позитивного ефекту поки що не видно — ворог продовжує просуватися стабільними темпами.

