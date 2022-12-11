Новопризначеного скандального єпископа МП у храмі в Івано-Франківську зустріли протестами

Єпископ донедавна був секретарем у Чернівецько-Буковинській єпархії.
Акцією протесту зустріли в Івано-Франківську новопризначеного єпископа Московського патріархату Микиту Сторожука, йдеться в ТСН.
Кілька десятків обурених протестувальників зібралися в храмі, але парафіяни міцної статури випровадили їх за двері. Намагаючись уникнути зіткнення, люди продовжили протест уже під стінами храму.
Новопризначений єпископ донедавна був секретарем у Чернівецько-Буковинській єпархії. Під час нещодавніх обшуків СБУ знайшла там методички з Москви, посвідчення окупантів... З'ясувала, що в керівництва єпархії - російське громадянство.
Водночас з'явилась інформація про причетність батюшки до секс-скандалу - в Мережі опублікували фото Микити і підлітка-хориста.
Нагадаємо, на Харківщині Служба безпеки України завершила перевірки в храмах та монастирях Московського патріархату, була виявлена прокремлівська література, сухпайки окупантів та великі суми готівки в різній валюті. В одній із церков, де, власне, і знайшли російські сухпайки, виявили ще й ченця з паспортом Російської Федерації. Наразі правоохоронці перевіряють, чи був він залучений до розвідувально-підривної діяльності ворожих спецслужб.
Усі матеріали, що знайшли під час обшуків - направили на експертизу. Загалом за добу працівники СБУ разом із прикордонниками та нацгвардійцями перевірили 14 установ, що належать Московському патріархату.
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