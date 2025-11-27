Новорічна ялинка: які ціни та коли стартують продажі

Гарна ялинка коштуватиме недешево / © Pixabay

Ціни на новорічні ялинки цього року коливатимуться в межах 350 гривень — 4 тисяч гривень. Перші майданчики з їх продажу відкриються від 3 грудня.

Про це розповів Володимир Лебедко, заступник директора комунального підприємства «Світоч», яке займається організацією святкових ярмарків, пише УНІАН.

«За попередньою інформацією, ціна буде від 350 гривень за сосну і до 3-4 тисяч на імпортні дерева, здебільшого ялинки», — сказав фахівець.

Продавці здебільшого виставляють ціни не за погонний метр, а за інші якості, тому що ялинка чи сосна може бути високою, але негарною, і не користуватиметься попитом.

«Є досить невеличкі, 1,2-1,5 метри, дуже пухнасті, гарні, з великими голками. Такі, звісно, будуть дорожчими», — зазначив Лебедко.

Загалом, за словами фахівця, цьогорічні ціни не будуть суттєво відрізнятися від минулорічних.

«Поки немає розцінок на хвойні композиції. Але якщо брати минулий рік, вони будуть від 200-250 гривень і до 1,5 тисячі. Це минулорічні ціни — я не думаю, що вони зміняться в цьому році», — додав він.

