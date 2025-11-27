ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
83
1 хв

Новорічна ялинка: які ціни та коли стартують продажі

Вартість новорічного дерева коливатиметься від 350 до 4000 гривень за погонний метр, залежно від виду.

Анастасія Павленко
Гарна ялинка коштуватиме недешево

Гарна ялинка коштуватиме недешево / © Pixabay

Ціни на новорічні ялинки цього року коливатимуться в межах 350 гривень — 4 тисяч гривень. Перші майданчики з їх продажу відкриються від 3 грудня.

Про це розповів Володимир Лебедко, заступник директора комунального підприємства «Світоч», яке займається організацією святкових ярмарків, пише УНІАН.

«За попередньою інформацією, ціна буде від 350 гривень за сосну і до 3-4 тисяч на імпортні дерева, здебільшого ялинки», — сказав фахівець.

Продавці здебільшого виставляють ціни не за погонний метр, а за інші якості, тому що ялинка чи сосна може бути високою, але негарною, і не користуватиметься попитом.

«Є досить невеличкі, 1,2-1,5 метри, дуже пухнасті, гарні, з великими голками. Такі, звісно, будуть дорожчими», — зазначив Лебедко.

Загалом, за словами фахівця, цьогорічні ціни не будуть суттєво відрізнятися від минулорічних.

«Поки немає розцінок на хвойні композиції. Але якщо брати минулий рік, вони будуть від 200-250 гривень і до 1,5 тисячі. Це минулорічні ціни — я не думаю, що вони зміняться в цьому році», — додав він.

Раніше ми писали про те, як українські міста готуються до новорічних свят. Більше про це читайте у новині.

