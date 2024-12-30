Новорічна ніч на ТЕТ: 31 грудня телеканал покаже спеціальний випуск шоу "Я люблю Україну"

Телеканал ТЕТ започатковує нову традицію 31 грудня та запрошує всіх глядачів зустріти Новий рік у компанії улюбленого родинного шоу "Я люблю Україну". Спеціальний випуск подарує незабутню атмосферу свята, щирого сміху та новорічного тепла.

31 грудня, о 18:00 студія шоу "Я люблю Україну" перетвориться на казкову зимову країну з блискучими декораціями та безліччю сюрпризів. Ведуча Ксенія Мішина та незмінні капітани команд Олександр Педан і Юрій Ткач підготували захопливу програму, адаптувавши традиційні раунди на новорічний манір.

Так, зіркові учасники перевірять спритність у "Сніговій битві", позмагаються в кумедному "Селфі-конкурсі", відкоркують ігристе, переодягнуть капітанів у сніговиків і навіть надихнуть ведучу вперше за всі сезони шоу одягнути навушники та зіграти з ними в "Крокодил". На гравців і глядачів чекають загадкові подарункові бокси, маскарадна "зіркова коза" й атмосфера дива, яка зачарує кожного.

У новорічний карнавал глядачі поринуть з інфлюенсеркою та амбасадоркою соціальних проєктів Дашею Квітковою, шеф-кухарем і ресторатором Євгеном Клопотенком, гумористкою та акторкою серіалу "Волонтери" Олександрою Машлятіною, ведучим Фімою Константиновським. Однак "ткачівців" і "педанівців" у новорічному випуску побільшає, і появи екстра гравців обіцяють бути несподіваними та феєричними.

Святковий випуск шоу "Я люблю Україну" стане особливою подорожжю до українських зимових традицій. Разом ми згадаємо найтепліші історії Різдва, зустрінемо Новий 2025 рік з піснями, веселощами та загадаємо одне бажання на всіх. Вмикайте телеканал ТЕТ 31 грудня, о 18:00, і проводжайте рік з улюбленим шоу та з любов'ю до України.