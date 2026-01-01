ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

Новорічна ніч під обстрілами: російські дрони вдарили по Харківщині (фото)

У новорічну ніч російські війська атакували Харківщину ударними дронами.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки обстрілу Харківської області 1 січня

Наслідки обстрілу Харківської області 1 січня / © ДСНС

У ніч на 1 січня російські ударні дрони атакували житлові райони Харківщини, спричинивши масштабні займання у приватних та багатоквартирних будинках.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

В Куп’янському районі вогонь охопив приватний будинок, господарчу споруду та гараж у двох домоволодіннях. Загальна площа пожежі сягнула 110 квадратних метрів.

У Чугуївському районі займання виникли в багатоквартирному та приватному будинках.

Для ліквідації наслідків нічних ударів були залучені 40 співробітників ДСНС та вісім одиниць техніки.

Наслідки обстрілу Харківської області 1 січня / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харківської області 1 січня / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харківської області 1 січня / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харківської області 1 січня / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харківської області 1 січня / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харківської області 1 січня / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харківської області 1 січня / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харківської області 1 січня / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харківської області 1 січня / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харківської області 1 січня / © ДСНС

Нагадаємо, в новорічну ніч Росія масовано атакувала Волинську область дронами-камікадзе, цілячись у критичну інфраструктуру регіону.

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie