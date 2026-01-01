- Дата публікації
Новорічна ніч під обстрілами: російські дрони вдарили по Харківщині (фото)
У новорічну ніч російські війська атакували Харківщину ударними дронами.
У ніч на 1 січня російські ударні дрони атакували житлові райони Харківщини, спричинивши масштабні займання у приватних та багатоквартирних будинках.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
В Куп’янському районі вогонь охопив приватний будинок, господарчу споруду та гараж у двох домоволодіннях. Загальна площа пожежі сягнула 110 квадратних метрів.
У Чугуївському районі займання виникли в багатоквартирному та приватному будинках.
Для ліквідації наслідків нічних ударів були залучені 40 співробітників ДСНС та вісім одиниць техніки.
Нагадаємо, в новорічну ніч Росія масовано атакувала Волинську область дронами-камікадзе, цілячись у критичну інфраструктуру регіону.