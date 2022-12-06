Новорічна ялинка у Харкові: мер розповів, де встановлять святкове дерево

Цього року Харківська площа Свободи буде без новорічної красуні.

Новорічна ялинка в Харкові буде встановлена на станції метрополітену.

Про це 6 грудня в ефірі телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Зокрема він наголосив, що метро в умовах війни є безпечнішим місцем, ніж головна площа міста.

"Зазвичай ми наряджали нашу ялинку-красуню на найбільшій площі Європи в Харкові, але зараз це неможливо зробити. Тому було ухвалено рішення, щоб наряджати ялинку на станції метро в метрополітені. Це безпечно", - зазначив він.

Терехов також додав, що ялинка вже завезена і зараз починається процес її декорації.

Нагадаємо, цього року через війну та складну ситуацію з електроенергією низка населених пунктів вирішили не встановлювати новорічні ялинки. Так, наприклад від святкового дерева відмовилися у Запоріжжі та Тернополі, а в Івано-Франківську буде символічна ялинка з малюнків та без ілюмінації.

У Києві також довго думали над цим питанням і навіть реєстрували петиції як "за", так і "проти" встановлення святкового дерева. Однак все ж таки головна ялинка країни у Києві буде. Щоправда цього року вона буде висотою усього 12 метрів, її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, а на верхівці новорічного дерева встановлять Герб України.

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